Кремль против идеи Турции разместить центр мониторинга в Карабахе

Заявление Турецкой стороны о возможном размещении мониторингового центра в Нагорном Карабахе расходится с представлением Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление Анкары о том, что центр мониторинга по соблюдению перемирия в регионе предполагается открыть на территории, занятой азербайджанскими войсками. По словам Пескова, центр должен располагаться на исконных землях Азербайджана.

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Ранее представитель Кремля уже пояснял, что создание центра мониторинга именно в пределах Нагорного Карабаха не обозначено в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, это должно стать предметом специальной договоренности.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что функции российских миротворцев в конфликтной зоне ещё предстоит уточнить и детализировать, передает RT. В целом, по словам пресс-секретаря, на них возложены обязанности по поддержанию прекращения огня и остановки боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ТурцияНагорный КарабахПесков
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