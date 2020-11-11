Кремль против идеи Турции разместить центр мониторинга в Карабахе

Ранее представитель Кремля уже пояснял, что создание центра мониторинга именно в пределах Нагорного Карабаха не обозначено в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, это должно стать предметом специальной договоренности.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что функции российских миротворцев в конфликтной зоне ещё предстоит уточнить и детализировать, передает RT. В целом, по словам пресс-секретаря, на них возложены обязанности по поддержанию прекращения огня и остановки боевых действий.

