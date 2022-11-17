Кремль прокомментировал заявления Вашингтона о ракетном инциденте в Польше

Он предложил отмотать назад и вспомнить о причине всего происходящего сейчас - и это действия США и Североатлантического альянса.

«Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что какими бы ни были окончательные выводы из инцидента с падением ракет, стороной, которая, в конечном счете несет ответственность за инцидент, является «Россия, обстрелявшая Украину ракетами».

Ранее власти Польши отказались от планов применить четвертую статью Договора Североатлантического альянса после инцидента с ракетой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

