Кремль прокомментировал заявление Макрона о «мировой войне нового типа»

Россия не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай ведут «вакцинную войну», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Макрон ранее заявил о «мировой войне нового типа», с которой столкнулся Евросоюз из-за вакцин от COVID-19, в том числе из-за действий Москвы и Пекина. По его словам, Европа также стоит «перед лицом атак» из-за «стремления России и Китая оказать влияние через вакцину». По мнению французского президента, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства препаратов от коронавируса, пишет Le Figaro.

Песков сказал, что Москва является ответственным участником мирового сообщества и не использует вакцины в качестве инструмента политического давления.

