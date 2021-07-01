Кремль позитивно оценил отношения России с Германией, Францией и Италией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу позитивно высказался о российских отношениях с Германией, Францией и Италией.

По его словам, на данный момент можно говорить о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в сфере инвестиций.

В Госдуме прокомментировали отказ ФРГ признать привитых «Спутником V» вакцинированными

При этом представитель Кремля подчеркнул, что отношения Москвы и Брюсселя зачастую страдают из-за давления русофобских государств, к которым Песков отнес Польшу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины войти в состав НАТО может усилить напряженность в Европе, а также перечеркнуть все усилия по нормализации российско-украинских отношений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ИталияФранцияГерманияКремль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры