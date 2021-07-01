Кремль позитивно оценил отношения России с Германией, Францией и Италией

При этом представитель Кремля подчеркнул, что отношения Москвы и Брюсселя зачастую страдают из-за давления русофобских государств, к которым Песков отнес Польшу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины войти в состав НАТО может усилить напряженность в Европе, а также перечеркнуть все усилия по нормализации российско-украинских отношений.

