Кремль позитивно оценил отношения России с Германией, Францией и Италией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу позитивно высказался о российских отношениях с Германией, Францией и Италией.
По его словам, на данный момент можно говорить о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в сфере инвестиций.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что отношения Москвы и Брюсселя зачастую страдают из-за давления русофобских государств, к которым Песков отнес Польшу.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины войти в состав НАТО может усилить напряженность в Европе, а также перечеркнуть все усилия по нормализации российско-украинских отношений.
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