В Госдуме прокомментировали отказ ФРГ признать привитых «Спутником V» вакцинированными

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов заявил, что отказ Германии признавать вакцинированными тех, кто привился российским препаратом «Спутник V», является политически мотивированным, сообщает «Дума ТВ».

По его словам, это чисто политическое решение, которое направлено «направлено на сдерживание России», её науки и промышленности.

«У Запада стратегия такая - сдерживать Россию», - резюмировал депутат.

Ранее в Минздраве ФРГ заявили, что немецкие власти пока не будут признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился «Спутником V», сообщает Газета.ру. В ведомстве указали, что российский препарат ещё не получил разрешение для использование в Евросоюзе.