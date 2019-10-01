Кремль потребовал от Киева объяснений по «формуле Штайнмайера»
В ходе следующего заседания контактной группы в Минске Киев должен будет прояснить свою позицию относительно так называемой формулы Штайнмайера. Об этом во вторник, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что ранее из Киева поступали «разные заявления» по поводу отказа подписывать документ: в частности, на Украине ссылались то на недопонимание, то на технические ошибки.
При этом Песков предупредил, что если представители Украины не подпишут договор и в этот раз, то переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе «существенно затормозятся», передает RT.
Напомним, «формула Штайнмайера» предполагает предоставление Донбассу особого статуса, проведение выборов в регионе и амнистию ополченцев.
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