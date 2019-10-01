Кремль потребовал от Киева объяснений по «формуле Штайнмайера»

В ходе следующего заседания контактной группы в Минске Киев должен будет прояснить свою позицию относительно так называемой формулы Штайнмайера. Об этом во вторник, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ранее из Киева поступали «разные заявления» по поводу отказа подписывать документ: в частности, на Украине ссылались то на недопонимание, то на технические ошибки.