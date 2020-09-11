Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

В Кремле подтвердили информацию о том, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подписания документов по итогам встречи не планируется, подчеркивает РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным планирует расставить точки над i «по чувствительным вопросам отношений между двумя странами», отмечает RT.