Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

В Кремле подтвердили информацию о том, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подписания документов по итогам встречи не планируется, подчеркивает РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным планирует расставить точки над i «по чувствительным вопросам отношений между двумя странами», отмечает RT.

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Между тем, накануне президент Белоруссии встретился с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым. Как отмечает агентство БелТа, в ходе беседы Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем.

«Хотелось бы сохранить эту динамику», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Добавим, во время встречи с белорусским лидером посол Дмитрий Мезенцев подарил ему копии карт губерний Российской империи XIX века, в которых были обозначены границы регионов, входящих ныне в состав Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВстречаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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