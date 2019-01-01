Кремль ответил на совет не встречаться Зеленскому с Путиным наедине

В Кремле ответили на совет, который был дан новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ему рекомендовали не встречаться с российским главой государства Владимиром Путиным один на один, сообщает Ura.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент очень сложно понять подходы со стороны Зеленского. Он уточнил, что в этом вопросе много «белых пятен». Песков уточнил, что какие-то конкретные выводы будут сделаны только после конкретный заявлений, а также действий со стороны украинского политика.

Незадолго до этого экс-сотрудник минобороны Украины Иван Апаршин заявил, что будущему президенту Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с Владимиром Путиным наедине.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, стоит ли ждать бывшему президенту Украины Виктору Януковичу помилования со стороны нового главы государства Владимира Зеленского.

