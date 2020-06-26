Кремль ответил на протесты Японии из-за геологоразведки у Курил

Япония направила России представление из-за геологических исследований у островов Курильской гряды Хабомаи, Итуруп, Шикотан и Кунашир, на которые претендует Токио. Генсек японского правительства Ёсихидэ Суга отметил, что в Японии всегда следят за действиями вокруг четырёх островов, и в данном случае эти действия не могут быть приняты, передаёт RT.

Россия, как известно, предупреждала Японию о проведении геологических исследований длительностью три месяца.

