Кремль ответил Эрдогану на обвинения об ударах по мирным жителям в Идлибе
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обвинения лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска в нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.
Представитель Кремля подчеркнул, что сирийская армия наносит удары исключительно по террористам, но никак не по мирным жителям. «Турецкая сторона взяла на себя обязательства о нейтрализации соответствующих группировок, которые находятся в Идлибе. К сожалению, эти группировки наносят удары по сирийским войскам и по нашим военным объектам», - цитирует Пескова РЕН ТВ.
Все удары, по словам пресс-секретаря, нацелены на нейтрализацию террористов. Она также подчеркнул, что Россия твёрдо придерживается сочинских договоренностей по Сирии в отличие о Турции.
Анкара взяла на себя обязательства развести и нейтрализовать различные группировки в Идлибе, однако так и не сделала это, пояснил Песков.
Пресс-секретарь также анонсировал еще один телефонный разговор президентов России и Турции после сегодняшней беседы, сообщает РИА ФАН.
Ранее сегодня, выступая в турецком парламенте Эрдоган заявил, что Турция не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе. Он также сообщил о гибели 14 турецких военнослужащих в результате двух обстрелов со стороны сирийской армии и 45 раненых.
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