Кремль ответил Эрдогану на обвинения об ударах по мирным жителям в Идлибе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обвинения лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска в нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.

Представитель Кремля подчеркнул, что сирийская армия наносит удары исключительно по террористам, но никак не по мирным жителям. «Турецкая сторона взяла на себя обязательства о нейтрализации соответствующих группировок, которые находятся в Идлибе. К сожалению, эти группировки наносят удары по сирийским войскам и по нашим военным объектам», - цитирует Пескова РЕН ТВ.

Все удары, по словам пресс-секретаря, нацелены на нейтрализацию террористов. Она также подчеркнул, что Россия твёрдо придерживается сочинских договоренностей по Сирии в отличие о Турции.