Кремль оценил заявление Лукашенко о сотрудничестве с Россией

Пресс-секретарь российского главы заявил, что страна считает незыблемой взаимовыгодность сотрудничества с Белоруссией, пишут argumenti.ru.

Рaнее президент Белоруссии Aлексaндр Лукaшенко зaсомневaлся в целесообрaзности союзa между Россией и Белоруссией. Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН напомнил, что Минск никто не принуждает подписывать «дорожные карты» по созданию союзного государства с Россией. Он убежден, что «сиюминутная» позиция белорусского президента Александра Лукашенко не изменит характера взаимоотношений между Москвой и Минском.

