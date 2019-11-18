Кремль оценил заявление Лукашенко о сотрудничестве с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на эмоциональность, а также подбор лексики в заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Поясняется, что ранее тот усомнился в целесообразности союза Москвы и Минска, пишет RT.
Пресс-секретарь российского главы заявил, что страна считает незыблемой взаимовыгодность сотрудничества с Белоруссией, пишут argumenti.ru.
Рaнее президент Белоруссии Aлексaндр Лукaшенко зaсомневaлся в целесообрaзности союзa между Россией и Белоруссией. Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН напомнил, что Минск никто не принуждает подписывать «дорожные карты» по созданию союзного государства с Россией. Он убежден, что «сиюминутная» позиция белорусского президента Александра Лукашенко не изменит характера взаимоотношений между Москвой и Минском.
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