Кремль оценил «маниакальное» стремление Запада к санкциям

В Кремле рассчитывают, что Запад склонится к продолжению диалога с Москвой, которая не может приветствовать возможное введение жестких антироссийских санкций. С таким комментарием на встрече с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заметил, что тема ограничительных мер в отношении России муссируется в Евросоюзе и в США «с маниакальной настойчивостью», передают «Известия». Песков выразил надежду, что самые непростые вопросы отношений Москвы и Запада будут решаться путём диалога.

Вместе с тем, представитель Кремля подчеркнул, что Россия обязана быть готова к любым потенциальным враждебным проявлениям и находиться в связи с этим в постоянной мобилизации.

