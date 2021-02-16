Кремль оценил «маниакальное» стремление Запада к санкциям
В Кремле рассчитывают, что Запад склонится к продолжению диалога с Москвой, которая не может приветствовать возможное введение жестких антироссийских санкций. С таким комментарием на встрече с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он заметил, что тема ограничительных мер в отношении России муссируется в Евросоюзе и в США «с маниакальной настойчивостью», передают «Известия». Песков выразил надежду, что самые непростые вопросы отношений Москвы и Запада будут решаться путём диалога.
Вместе с тем, представитель Кремля подчеркнул, что Россия обязана быть готова к любым потенциальным враждебным проявлениям и находиться в связи с этим в постоянной мобилизации.
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