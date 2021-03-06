Кремль опроверг информацию о новом повышении пенсионного возраста в РФ
Ошибочным утверждением назвал высказывание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после выборов в Госдуму в 2021 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».
«Это — ошибочное утверждение», - цитирует оценку Пескова заявления Рашкина Газета.ru.
Ранее в субботу, 6 февраля, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что россиян ожидает новое повышение пенсионного возраста – после выборов в Государственную Думу РФ в сентябре 2021 года. Об этом он заявил в комментарии URA.RU.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru