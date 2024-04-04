Кремль обновит биографию Путина на президентском сайте

На личной странице главы государства приводится его подробная личная и профессиональная биография. В частности, здесь указаны ключевые события, произошедшие за время работы Владимира Путина на посту президента. При этом сейчас биография заканчивается переизбранием российского лидера в 2018 году.

Песков подтвердил, что страницу президента обновят и дополнят информацией за последние годы, а также о новом президентском сроке Владимира Путина.

Ранее представитель Кремля сообщил, что вопрос возможной поездки главы государства на саммит Группы двадцати пока не рассматривали, напоминает телеканал «360».

