Кремль обновит биографию Путина на президентском сайте

Биографию президента Владимира Путина на официальном портале российского лидера обновят, дополнив ее данными за последние шесть лет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

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На личной странице главы государства приводится его подробная личная и профессиональная биография. В частности, здесь указаны ключевые события, произошедшие за время работы Владимира Путина на посту президента. При этом сейчас биография заканчивается переизбранием российского лидера в 2018 году.

Песков подтвердил, что страницу президента обновят и дополнят информацией за последние годы, а также о новом президентском сроке Владимира Путина.

Ранее представитель Кремля сообщил, что вопрос возможной поездки главы государства на саммит Группы двадцати пока не рассматривали, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: kremlin.ru
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