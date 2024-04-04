Кремль обновит биографию Путина на президентском сайте
Биографию президента Владимира Путина на официальном портале российского лидера обновят, дополнив ее данными за последние шесть лет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
На личной странице главы государства приводится его подробная личная и профессиональная биография. В частности, здесь указаны ключевые события, произошедшие за время работы Владимира Путина на посту президента. При этом сейчас биография заканчивается переизбранием российского лидера в 2018 году.
Песков подтвердил, что страницу президента обновят и дополнят информацией за последние годы, а также о новом президентском сроке Владимира Путина.
Ранее представитель Кремля сообщил, что вопрос возможной поездки главы государства на саммит Группы двадцати пока не рассматривали, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru