Кремль обеспокоен обострением ситуации в Донбассе
Кремль наблюдает за обострением ситуации в Донбассе с глубокой озабоченностью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы все чаще и чаще фиксируем обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности», - цитирует Пескова РИА Новости.
Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы.
Между тем, ранее в четверг, 4 марта, народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Киев в минировании полей у линии соприкосновения в Донбассе.
Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР, военнослужащие 14-й бригады ВС Украины установили 250 противотанковых мин ТМ-62 на двух полях в районе подконтрольного Киеву села Орехов. В Народной милиции ЛНР подчеркивают, что подобные действия угрожают жизням мирных жителей.
А экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в интервью «Радиоточке НСН» ранее рассказал, что Украина готовится к серьезному наступлению на Донбассе. Он заявил, что после того, как пройдет сезонная непогода, Киев предпримет активные боевые действия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- СМИ: В России резко подорожали авиабилеты
- Кремль обеспокоен обострением ситуации в Донбассе
- Песков подтвердил назначение Королёва первым замдиректора ФСБ
- Песков заявил, что у России нет химического оружия
- Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru