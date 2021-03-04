Кремль обеспокоен обострением ситуации в Донбассе

Кремль наблюдает за обострением ситуации в Донбассе с глубокой озабоченностью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы все чаще и чаще фиксируем обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности», - цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы.