Кремль о разговоре Путина и Шольца: «детальный и откровенный»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал первый за два года телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, состоявшийся между Путиным и Шольцем разговор был деловым, а также «детальным и весьма откровенным». Обе стороны взаимно изложили свои позиции.

Путин по телефону обсудил с Шольцем конфликт на Украине

На вопрос корреспондента, связано ли решение Олафа Шольца позвонить Владимиру Путину с внутриполитической ситуацией в ФРГ, Дмитрий Песков указал, что «все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога».

15 ноября Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели переговоры по телефону — первые за два последних года. Обсуждался конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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