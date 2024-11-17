Кремль о разговоре Путина и Шольца: «детальный и откровенный»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал первый за два года телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».



По словам Пескова, состоявшийся между Путиным и Шольцем разговор был деловым, а также «детальным и весьма откровенным». Обе стороны взаимно изложили свои позиции.