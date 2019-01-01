Кремль не удивился решению Евкурова, который уже рассказал о своем преемнике

Глава Ингушетии считает, что его место должен занять представитель своего народа, а не человек из другого региона.

«Думаю, что республику возглавит после меня представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», — рассказал журналистам Евкуров.

По его словам, решение об отставке он принял «обдуманно и самостоятельно» и в этом нет никакой трагедии, сообщает Телеканал «360».

Глава государства Владимир Путин рассмотрит заявление Евкурова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Пескова.

Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прошение Юнус-Бека Евкурова об отставке, уточняет RT.

По словам Пескова, обращение будет своевременно рассмотрено президентом. Он добавил, что данное решение Евкурова «не было сюрпризом.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» прокомментировал НСН отставку главы Ингушетии.

«Трудно сказать, что послужило толчком, чтобы просить президента отправить его в отставку. Для меня это совершенно невообразимая ситуация, потому что Евкурова я знаю давно и уважаю как офицера, генерала, Героя России. Он патриот России, патриот Ингушетии, много сделал для республики. В то же время я понимаю, что Евкуров не оставил свой пост, когда на него было совершено страшное покушение, и продолжал руководить республикой, когда восстановил здоровье. Это мужественный поступок, поступок генерала, который посчитал, раз попросил отставку у президента, что есть причины. Он посчитал, что это необходимо сделать сейчас», - сказал он.

Напомним, Евкуров был назначен главой Ингушетии 30 октября 2008 года, после отставки Мурата Зязикова. 22 июня 2009 года на Евкурова было совершено покушение. В его кортеж въехал автомобиль и взорвался. Евкуров в тяжелом состоянии был госпитализирован. Вернулся к своим обязанностям в августе того же года.

