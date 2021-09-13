Кремль не строит прогнозов по явке на выборах в Госдуму

В администрации президента не строят загодя прогнозы относительно явки на предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Такую позицию озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что избирательная кампания идет с соблюдением всех правил и законов.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос представителей СМИ, как может измениться явка на этот раз по сравнению с выборами 2016 года. «Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям», - заметил Пеков.

Он также оставил без комментариев точку зрения, что в этом году избирательная кампания идёт более вяло и вызывает у россиян меньший интерес. Песков только напомнил, что, согласно законодательству РФ, в стране нет минимальной явки.

