Кремль не строит прогнозов по явке на выборах в Госдуму
В администрации президента не строят загодя прогнозы относительно явки на предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Такую позицию озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что избирательная кампания идет с соблюдением всех правил и законов.
Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос представителей СМИ, как может измениться явка на этот раз по сравнению с выборами 2016 года. «Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям», - заметил Пеков.
Он также оставил без комментариев точку зрения, что в этом году избирательная кампания идёт более вяло и вызывает у россиян меньший интерес. Песков только напомнил, что, согласно законодательству РФ, в стране нет минимальной явки.
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