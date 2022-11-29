Кремль не стал анонсировать кандидатуру на пост главы Счетной палаты

Кремль не анонсирует кандидата на пост нового председателя Счетной палаты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кудрин объяснил решение об уходе с поста главы Счетной палаты

Ранее стало известно, что глава СП Алексей Кудрин покинет свой пост. В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.

«Что касается кандидатур, то мы традиционно никогда не анонсируем», — заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что встреча президента с Кудриным в ближайшее время не предусматривается.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Алексей КудринСчетная ПалатаДмитрий Песков
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