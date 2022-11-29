Кремль не стал анонсировать кандидатуру на пост главы Счетной палаты

Ранее стало известно, что глава СП Алексей Кудрин покинет свой пост. В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.

«Что касается кандидатур, то мы традиционно никогда не анонсируем», — заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что встреча президента с Кудриным в ближайшее время не предусматривается.

