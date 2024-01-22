Кремль не понимает, как Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине

Москва не располагает данными, каким образом предвыборные обещания бывшего президента США Дональда Трампа по скорому разрешению конфликта вокруг Украины могут быть воплощены в жизнь. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что никаких контактов на этот счёт не было. Экс-глава Белого дома в минувшую субботу заявил, что сможет урегулировать украинский конфликт ещё до своеего вступления в должность в случае нового избрания президентом. Это обещание он озвучил в ходе предвыборного митинга в штате Нью-Гэмпшир.

Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», Трамп в очередной раз подчеркнул, что «хорошо знает» Владимира Путина, а также знает украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее экс-президент уже несколько раз заявлял, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Москвой и Киевом всего за сутки.

