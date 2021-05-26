Кремль не надеется на перезагрузку отношений после встречи Путина с Байденом
Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях РФ и США после встречи Путина и Байдена, но призывает не умалять значение саммита, сообщил Песков.
Кремль не ждет решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе одной встречи выйти на «понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться», однако и умалять ее значение не стоит.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
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