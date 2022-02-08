Кремль: комплексы THAAD на Украине станут новым шагом к дестабилизации

Он считает, что это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации.

Напомним, 7 февраля заявлялось, что власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов THAAD.

Речь идёт о противоракетном комплексе подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

Запад усилил военную поддержку Украины на фоне риторики о якобы готовящейся агрессии России.

