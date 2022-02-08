Кремль: комплексы THAAD на Украине станут новым шагом к дестабилизации

Размещение под Харьковом противоракетных комплексов THAAD американского производства стало бы еще одним новым шагом к дестабилизации обстановки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.

СМИ: Украина просит США разместить под Харьковом комплексы ПРО

Он считает, что это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации.

Напомним, 7 февраля заявлялось, что власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов THAAD.

Речь идёт о противоракетном комплексе подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

Запад усилил военную поддержку Украины на фоне риторики о якобы готовящейся агрессии России.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОружиеУкраинаПесков
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