Кремль: комплексы THAAD на Украине станут новым шагом к дестабилизации
Размещение под Харьковом противоракетных комплексов THAAD американского производства стало бы еще одним новым шагом к дестабилизации обстановки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.
Он считает, что это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации.
Напомним, 7 февраля заявлялось, что власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов THAAD.
Речь идёт о противоракетном комплексе подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.
Запад усилил военную поддержку Украины на фоне риторики о якобы готовящейся агрессии России.
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