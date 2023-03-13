Кремль анонсировал встречу Путина и Кадырова в понедельник, 13 марта

В графике президента России Владимира Путина на сегодня значится рабочая встреча с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Её анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что у Путина на сегодня запланирован целый ряд подобного рода бесед служебной направленности. По словам представителя Кремля, российский лидер на встрече с главой республики намерен обговорить вопросы социально-экономического развития Чечни, а также оценить результаты 2022 года с учетом проводимой спецоперации на Украине.

Как отмечает НСН, руководитель Чечни Рамзан Кадыров в начале февраля официально получил титул «отца народа». Парламент республики принял соответствующие поправки в местную конституцию. Должность главы Чечни на чеченском языке переименовали в «Мехк-да» - «отец государства» или «глава нации».

По последним данным, встреча Путина и Кадырова уже состоялась.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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