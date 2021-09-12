Кремль анонсировал визит Путина в Белоруссию

Российский президент Владимир Путин планирует в октябре отправиться с визитом в Белоруссию. Там он примет участие в саммите СНГ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости.

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«Да. Такие планы есть», - подтвердил Песков.

Также Путин собирается в Минск в ноябре, - на заседание высшего государственного совета союзного государства. Планируется, что в Белоруссии рассмотрят вопросы интеграции двух союзных государств.

Напомним, предыдущие переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись 9 сентября. Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о согласовании всех 28 программ по Союзному государству. Президенты договорились об интеграции валютных систем, единой макроэкономической политике, принципах взимания косвенных налогов и даже борьбе с терроризмом. Кроме того, Путин не исключил вероятность создания единого Союзного парламента.

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ФОТО: kremlin.ru
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