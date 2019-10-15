Кречет Путина нагадил во дворце саудовского короля
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саудовскую Аравию подарил королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду камчатского кречета, сообщает РЕН ТВ.
Правда, не обошлось без курьеза. Как пишет «Коммерсант», перед визитом во дворец птица от волнения несколько раз «сходила в туалет». Кроме того, во время вручения кречет «пометил» мраморный пол во дворце, правда, на это никто не обратил внимание.
Как отмечает телеканал «360», подаренный саудовскому королю кречет занесен в Красную книгу. Сейчас эта хищная птица в дикой природе встречается только на севере России: от Кольского полуострова до Камчатки и Чукотки.
По данным РИА ФАН, подаренную Путиным птицу зовут Альфа. Вероятнее всего, новый владелец даст питомцу другое имя.
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