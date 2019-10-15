Кречет Путина нагадил во дворце саудовского короля

Правда, не обошлось без курьеза. Как пишет «Коммерсант», перед визитом во дворец птица от волнения несколько раз «сходила в туалет». Кроме того, во время вручения кречет «пометил» мраморный пол во дворце, правда, на это никто не обратил внимание.

Как отмечает телеканал «360», подаренный саудовскому королю кречет занесен в Красную книгу. Сейчас эта хищная птица в дикой природе встречается только на севере России: от Кольского полуострова до Камчатки и Чукотки.

По данным РИА ФАН, подаренную Путиным птицу зовут Альфа. Вероятнее всего, новый владелец даст питомцу другое имя.

