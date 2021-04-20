Кравчуку готовят обвинение в оправдании терроризма

В отношении бывшего президента Украины Леонида Кравчука могут возбудить уголовное дело за призывы, оправдание или пропаганду терроризма. Материалы для подачи заявления в Следственный комитет России собрала рабочая комиссия по оценке ущерба от блокад Крыма со стороны властей Украины.

«Кравчук делал неоднократные заявления, оправдывающие фактически водную, энергетическую и транспортную блокады. Это также подпадает под признаки преступления — оправдание террористической деятельности», — заявил РИА Новости глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Трофимов.

Кроме Кравчука крымские власти включили в список еще шестерых лиц, причастных, по их мнению, к блокадам полуострова. По данным Трофимова, действия фигурантов списка подпадают под ряд статей уголовного кодекса РФ, таких, как «Террористический акт», «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и ряда других.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал Кравчука «откровенным фейкометом», который ни за что не отвечает.

