Кравчук заявил, что Украина не хотела принимать Крым
Передача Крыма Украинской ССР в в 1954 году не была «подарком» для страны, заявил экс-президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».
«Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы», — считает бывший глава государства.
Кроме того, Кравчук заявил, что Украина не хотела принимать Крым из-за проблем, которые могли возникнуть впоследствии.
Экс-президент добавил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не дарил полуостров, и посоветовал читать «реальные документы» по истории Крыма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Кравчук заявил, что Украина не хотела принимать Крым
- Россиянки пробились в полуфинал Мировой лиги по водному поло
- Собянин заявил о возможном ужесточении COVID-ограничений
- Лиссабон закроют на выходные на карантин из-за COVID-19
- В Минздраве назвали сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в оборот
- Чат-бот в Telegram поможет информационно подтопленным жителям Крыма
- Сборная Бельгии обыграла датчан со счетом 2:1 на Евро-2020
- Собянин предупредил об увеличении числа COVID-больных в Москве
- Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании
- Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru