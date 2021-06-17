Кравчук заявил, что Украина не хотела принимать Крым

Передача Крыма Украинской ССР в в 1954 году не была «подарком» для страны, заявил экс-президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

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«Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы», — считает бывший глава государства.

Кроме того, Кравчук заявил, что Украина не хотела принимать Крым из-за проблем, которые могли возникнуть впоследствии.

Экс-президент добавил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не дарил полуостров, и посоветовал читать «реальные документы» по истории Крыма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРКрымУкраинаЛеонид Кравчук
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