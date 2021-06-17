«Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы», — считает бывший глава государства.

Кроме того, Кравчук заявил, что Украина не хотела принимать Крым из-за проблем, которые могли возникнуть впоследствии.

Экс-президент добавил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не дарил полуостров, и посоветовал читать «реальные документы» по истории Крыма.

