Кравчук выступил против «особого статуса» Донбасса

Новый глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук предложил заменить «особый статус» региона на особую систему управления в самопровозглашённых республиках. Об этом он заявил в пятницу украинским СМИ.

По мнению политика, «особый статус» воспринимается как «какое-то отдельное государство», что повлечёт за собой создание внутренних силовых структур, армии, и тогда «это уже не будет территория в составе Украины».

Ранее Кравчук говорил, что готов идти на компромиссы ради того, чтобы на востоке Украины установился мир. Один из таких компромиссов – отказ от «особого статуса» в пользу особой системы местного управления, считает он.