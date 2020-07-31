Кравчук выступил против «особого статуса» Донбасса

Новый глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук предложил заменить «особый статус» региона на особую систему управления в самопровозглашённых республиках. Об этом он заявил в пятницу украинским СМИ.

По мнению политика, «особый статус» воспринимается как «какое-то отдельное государство», что повлечёт за собой создание внутренних силовых структур, армии, и тогда «это уже не будет территория в составе Украины».

Ранее Кравчук говорил, что готов идти на компромиссы ради того, чтобы на востоке Украины установился мир. Один из таких компромиссов – отказ от «особого статуса» в пользу особой системы местного управления, считает он.

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«Надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины», - цитирует Кравчука агентство «Интерфакс».

Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу 30 июля вместо Леонида Кучмы.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Котенко
ТЕГИ:Война В ДонбассеЛеонид Кравчук
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