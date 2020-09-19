Кравчук согласился с приостановкой работы контактной группы из-за постановления Рады о выборах
Постановление Верховной рады о местных выборах в 2020 году не соответствует минским соглашениям и блокирует деятельность контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, признал глава украинской делегации Леонид Кравчук. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«По тому, что изучал лично я, скажу, что да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная рада, я не знаю, но есть поправка депутата от фракции "Слуга Народа" Александра Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении», - заявил Кравчук.
Он также считает, что без внесения изменений в спорное постановление функционирование контактной группы невозможно, отмечает Газета.ru.
«Дальнейшая возможность работать будет заблокирована. Сегодня Россия и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Киеву - прим. НСН) открыто про это говорят. Они ждут, пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной раде», - считает представитель Украины.
Напомним, украинский парламент 15 июля принял постановлении о назначении местных выборов на 25 октября, в котором не предусмотрено проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По условиям же минских соглашений, Украина может получить контроль над границей только после проведения местных выборов в регионе и оформления особого статуса Донбасса на законодательном уровне.
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