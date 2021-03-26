Четверо украинских военных погибли в результате обстрела в Донбассе
Четверо украинских военнослужащих погибли при минометном обстреле возле поселения Шумы в Донбассе. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины в Facebook.
По данным штаба, двое солдат также получили ранения. Раненые госпитализированы, им также была оказана помощь на месте. В ООС отметили, что украинская сторона открыла ответный огонь.
В сообщении указано, что обстрел также зафиксировали представители ОБСЕ в рамках совместного контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе.
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