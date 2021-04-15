Кравчук прокомментировал свое высказывание о готовности стрелять по людям с флагами РФ

По словам политика, он «немного преувеличил», поскольку у него «возраст уже не стрелковый». При этом о сказанных словах он не жалеет. «Не один я такое сказал, так думают, возможно, миллионы», — сказал политик.

Кравчук привел в пример Швейцарию, «где в каждой семье есть оружие и оно может быть использовано для защиты своей земли, народа. Враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло», — отметил он.

Ранее Кравчук пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке.

В случае широкомасштабного наступления России в Донбассе «на защиту Украины встанут все демократические силы в мире, и в том числе США», заявил политик.

