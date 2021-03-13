Кравчук прогнозирует широкомасштабный конфликт в Донбассе
По мнению главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, США должны участвовать в переговорах по ситуации в Донбассе из-за риска широкомасштабного конфликта в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (переговорам по Донбассу – прим. НСН). Потому что конфликт на Донбассе - это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», - цитируют Кравчука РИА Новости.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" объяснил причины обострения в Донбассе.
«По-моему, ни у кого сомнений нет, что обострение в Донбассе - это реакция на преследование пророссийских сил на Украине», - считает военный аналитик.
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