Кравчук прогнозирует широкомасштабный конфликт в Донбассе

«Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (переговорам по Донбассу – прим. НСН). Потому что конфликт на Донбассе - это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», - цитируют Кравчука РИА Новости.

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" объяснил причины обострения в Донбассе.

«По-моему, ни у кого сомнений нет, что обострение в Донбассе - это реакция на преследование пророссийских сил на Украине», - считает военный аналитик.

