Кравчук прогнозирует широкомасштабный конфликт в Донбассе

По мнению главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, США должны участвовать в переговорах по ситуации в Донбассе из-за риска широкомасштабного конфликта в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

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«Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (переговорам по Донбассу – прим. НСН). Потому что конфликт на Донбассе - это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», - цитируют Кравчука РИА Новости.

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" объяснил причины обострения в Донбассе.

«По-моему, ни у кого сомнений нет, что обострение в Донбассе - это реакция на преследование пророссийских сил на Украине», - считает военный аналитик.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Костин
ТЕГИ:СШАРоссияВойна В ДонбассеДонбассУкраинаЛеонид Кравчук
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