Кравчук порадовался снятию санкций с Януковича
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН призвал доверять Европейскому суду в решении по делу бывшего главы государства.
Суд общей юрисдикции ЕС аннулировал решение Европейского совета по продлению санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения, сообщает официальный сайт суда. Судьи посчитали незаконным заморозку счетов и активов экс-главы государства, его сына Александра, бывшего премьер-министра Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего главы администрации президента Украины Андрея Клюева в 2016–2018 годах.
При этом, фактически санкции в отношении бывшего президента не сняты, поскольку суд не отменил их продления на 2019 год. Дело по-прежнему находится на рассмотрении. Объясняя принятое решение, Евросуд указал, что у Европейского совета не было достаточных оснований для продления санкций. По мнению судей, украинские власти не предоставили полных доказательств того, что Янукович и его окружение были причастны к расхищению и выводу за рубеж бюджетных средств.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН напомнил, что в государстве, идущему по пути развития демократического общества, необходимо следовать решению ЕС. По его словам, прежде чем называть Януковича преступником, его возможная вина должна быть доказана судом по всем нормам международного права. Вместе с тем он признал наличие многих проблем, которые бывший президент оставил после себя в стране.
«Нельзя не согласиться с Европейским судом. Решение Европейского суда для Украины, которая строит демократическое общество, является решением, которое надо выполнять. Это мое мнение. Я не думаю, что это может иметь далеко идущие последствия, не считаю, что как-то изменится политическое лицо или политическое настоящее и будущее Януковича. Санкции не охватывают всю гамму всех проблем Украины, которые оставил после себя Янукович – и Майдан, и насилие, и его бег из Украины. Есть вопросы, которые нельзя отменить никаким судом, они уже в сознании украинского общества твердо зафиксировались. Другое дело, что нельзя обвинять во всем Януковича, не имея решения суда по всем этим вопросам. Я продолжаю стоять на том, что существует презумпция невиновности, и нельзя обвинять человека без решения суда», - отметил он.
Собеседник НСН упомянул трудную ситуацию в стране, связанную со сменой власти, кризисом, коррупцией и войной на Донбассе. Он добавил, что не Украина явилась причиной конфликта, и высказал предположение, что ориентация на гуманистические принципы в соответствии с нормами международного права поможет нормализовать обстановку в государстве.
«Если у Виктора Федоровича есть какие-то новые доказательства своей невиновности, то я хотел бы их услышать, потому что, если честно, не очень хочется, чтобы президенты Украины уходили со своих постов по каким-то надуманным, непроверенным и не доказанным судом обвинениям. Это нехорошая практика для будущего и настоящего. Я хорошо знал Януковича, его позитивные и негативные стороны. Но я никогда без решения суда не буду называть его преступником или еще кем-то. Это не в моей практике. Я ко всем отношусь с уважением, пока нет решения суда, и, учитывая ту ситуацию, которая есть на Украине. Она непростая, потому что идет война, меняется власть, кризис, коррупция, все это вместе взятое создает в обществе очень серьезное напряжение, и оно сказывается на всех формах власти в Украине. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это было не так, чтобы мы нашли для этого возможности, на мой взгляд, они есть. Чтобы мы нашли какие-то формы взаимодействия с Россией, формы взаимодействия всех политических сил на Украине, чтобы остановить войну, остановить смерть, разрушения, которые сегодня есть на Донбассе, не будучи этому причиной. Не Украина эту войну начинала», - подытожил он.
Виктор Янукович был внесен в санкционный список ЕС в марте 2014 года. В январе суд приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины». 28 марта этого года Краматорский городской суд (Донецкая область Украины) принял решение о спецконфискации $1,5 миллиарда у Януковича и его окружения. Эти средства были выявлены в 2014-м году Службой финансового мониторинга Украины на счетах 42 компаний-нерезидентов, связанных с экс-президентом страны. Сам Янукович отрицает причастность к этим деньгам. Его юристы несколько лет оспаривают ограничения со стороны ЕС.
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