Кравчук порадовался снятию санкций с Януковича

Суд общей юрисдикции ЕС аннулировал решение Европейского совета по продлению санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения, сообщает официальный сайт суда. Судьи посчитали незаконным заморозку счетов и активов экс-главы государства, его сына Александра, бывшего премьер-министра Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего главы администрации президента Украины Андрея Клюева в 2016–2018 годах.

При этом, фактически санкции в отношении бывшего президента не сняты, поскольку суд не отменил их продления на 2019 год. Дело по-прежнему находится на рассмотрении. Объясняя принятое решение, Евросуд указал, что у Европейского совета не было достаточных оснований для продления санкций. По мнению судей, украинские власти не предоставили полных доказательств того, что Янукович и его окружение были причастны к расхищению и выводу за рубеж бюджетных средств.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН напомнил, что в государстве, идущему по пути развития демократического общества, необходимо следовать решению ЕС. По его словам, прежде чем называть Януковича преступником, его возможная вина должна быть доказана судом по всем нормам международного права. Вместе с тем он признал наличие многих проблем, которые бывший президент оставил после себя в стране.

«Нельзя не согласиться с Европейским судом. Решение Европейского суда для Украины, которая строит демократическое общество, является решением, которое надо выполнять. Это мое мнение. Я не думаю, что это может иметь далеко идущие последствия, не считаю, что как-то изменится политическое лицо или политическое настоящее и будущее Януковича. Санкции не охватывают всю гамму всех проблем Украины, которые оставил после себя Янукович – и Майдан, и насилие, и его бег из Украины. Есть вопросы, которые нельзя отменить никаким судом, они уже в сознании украинского общества твердо зафиксировались. Другое дело, что нельзя обвинять во всем Януковича, не имея решения суда по всем этим вопросам. Я продолжаю стоять на том, что существует презумпция невиновности, и нельзя обвинять человека без решения суда», - отметил он.