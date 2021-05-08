Кравчук обозначил «условие» для восстановления отношений России и Украины

При этом Кравчук подчеркнул, что считает необходимым урегулировать ситуацию исключительно в пользу Украины. Он считает, что лишь после вступления страны в НАТО Украина обретет «нормальную границу».

«Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения», - заявил Кравчук.

Ранее Кремль не раз подчеркивал, что Москва не является стороной конфликта на Донбассе. Во время переговоров президентов России и Франции «Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений», сообщил Кремль.

