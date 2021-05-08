Кравчук обозначил «условие» для восстановления отношений России и Украины
Экс-президент Украины и глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук считает, что завершение конфликта в Донбассе является обязательным условием для восстановления отношений между Москвой и Киевом. Об этом он заявил в беседе с URA.ru.
При этом Кравчук подчеркнул, что считает необходимым урегулировать ситуацию исключительно в пользу Украины. Он считает, что лишь после вступления страны в НАТО Украина обретет «нормальную границу».
«Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения», - заявил Кравчук.
Ранее Кремль не раз подчеркивал, что Москва не является стороной конфликта на Донбассе. Во время переговоров президентов России и Франции «Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений», сообщил Кремль.
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