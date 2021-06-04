Кравчук назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины

Если в Верховной раде будет единое мнение по решению конфликта в Донбассе, то Киеву удастся вернуть контроль над территориями. Такое заявление сделал первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Депутат отметил, что необходимо объединить политические силы, тогда в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, а главной целью станет возвращение всех территорий.