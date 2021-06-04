Кравчук назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины
Если в Верховной раде будет единое мнение по решению конфликта в Донбассе, то Киеву удастся вернуть контроль над территориями. Такое заявление сделал первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Депутат отметил, что необходимо объединить политические силы, тогда в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, а главной целью станет возвращение всех территорий.
Кравчук также обвинил партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» в предательстве из-за сотрудничества с Москвой.
Ранее он призвал присоединить США к переговорам по Донбассу. По словам Кравчука, никто из стран-участниц переговоров в «нормандском формате» не возразит против присоединения США к ТКГ. Ранее представитель Украины заявлял, что участие США в переговорном процессе обсуждается, однако этот диалог пока не находится в «публичной плоскости».
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