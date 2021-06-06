Кравчук мечтает, чтобы Байден перед встречей с Путиным пообщался с Зеленским

«Я бы хотел, чтобы Байден перед встречей с Путиным поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит на Украине и в Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным», – высказал пожелание Кравчук.

Он считает, что Байден может из Женевы может просто позвонить Зеленскому.

«Я думаю, что никакой сложности в том, чтобы состоялся разговор Зеленского и Байдена, нет. Если он (Байден) будет в Женеве, то будет несложно поговорить хотя бы по телефону с господином Зеленским», - заявил Кравчук.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня, заявила пресс-служба Кремля. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а для президента России поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

