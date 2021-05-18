Красный полумесяц: Израиль ударил по зданию организации в секторе Газа

Организация Красный полумесяц Катара заявила, что Армия обороны Израиля подвергла здание организации обстрелу в секторе Газа без предупреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Исполнительный директор отделения по оказанию международной гуманитарной помощи и развитию Красного Полумесяца Катара Фейсал аль-Имади рассказал агентству, что здание находилось в разбомбленном виде с 2014 года, однако организация не прекращала свою работу.

Накануне в МИД Катара сообщили, что при ракетном обстреле здания погибли два палестинца, еще десять человек получили ранения. Представитель Красного полумесяца заявил, что все 15 сотрудников организации избежали травм. Пострадавшими стали люди, которые были в этот момент недалеко от здания. Отмечается, что бомбардировка разрушило офисное здание, гуманитарной помощи и медикаментов там не было.

НСН передавала, что в результате столкновений между палестинцами и израильскими военными погибли 59 человек. Доцент кафедры всеобщей истории Российского Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ) Сергей Серёгичев в эфире НСН возложил ответственность за гибель людей на сектор Газа.

