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Арабист: Столкновения с израильскими силовиками спровоцированы палестинским руководством

14 Мая 2018 в 22:30
Арабист: Столкновения с израильскими силовиками спровоцированы палестинским руководством

Доцент РГГУ рассказал НСН, почему Палестинской автономии выгодны конфликтные ситуации с израильтянами.

Число жертв во время столкновений палестинцев с армией Израиля в секторе Газа на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме увеличилось до 52 человек, сообщает Reuters.

Доцент кафедры всеобщей истории Российского Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ) Сергей Серёгичев в эфире НСН объяснил беспорядки и кровопролитие в регионе неудачной внутренней политикой Палестины. По его словам, власти сами создают провокации, чтобы уйти от вопросов о качестве жизни своего народа (слушайте аудио).

«Власти Палестинской автономии провалили свою основную работу по повышению уровня благосостояния своих граждан. Две трети палестинцев работают на израильских предприятиях, соответственно уровень жизни [среди палестинцев] с каждым годом всё хуже и хуже. И какой в этой ситуации лучший способ отвлечь палестинцев, которые спрашивают своё правительство? А на всё один ответ — во всём виноват Израиль. Вот они и докапываются, провоцируя Израиль на удар», — заявил арабист.

Посольство США в Иерусалиме было открыто сегодня, 14 мая. На церемонии присутствовали дочь американского президента Иванка Трамп, её мужи и советник Трампа Джаред Кушнер и другие высокопоставленные чиновники из США и Израиля.

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