Адвокат: итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США

Собеседник агентства уточнил, что в США Уссу предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, итальянский суд одобрил экстрадицию «по двум из четырёх пунктов обвинения».

«В течение 15 дней мы подадим апелляцию», - добавил адвокат.

Артём Усс был задержан в октябре 2022 года. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал обвинения США политизированными, сообщает НСН.

