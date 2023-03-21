Адвокат: итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США

Суд в Милане разрешил экстрадицию в США российского предпринимателя Артёма Усса, который ранее был задержан в Италии по международному ордеру, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов россиянина.

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Собеседник агентства уточнил, что в США Уссу предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, итальянский суд одобрил экстрадицию «по двум из четырёх пунктов обвинения».

«В течение 15 дней мы подадим апелляцию», - добавил адвокат.

Артём Усс был задержан в октябре 2022 года. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал обвинения США политизированными, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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