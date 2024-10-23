«Красная зона и провалы»: Минченко прочит отставку главам Дагестана и Хакасии

Евгений Минченко заявил НСН, что в красной зоне из-за внутренних проблем остается глава Дагестана Сергей Меликов, а также глава Хакасии Валентин Коновалов. 

В России в 2025 году отставка грозит главам республики Коми, Дагестана, Хакасии, а также губернатору Костромской области, заявил НСН политолог Евгений Минченко.

Аналитики ранее сообщили, что лишиться своих постов могут губернатор Костромской области Сергей Ситников, а также глава Республики Коми Владимир Уйба. Минченко объяснил, кому еще придется побороться за место.

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«Случай с главой Коми – это большое количество конфликтов и коммуникативных провалов. С таким грузом очень сложно идти переизбираться. Что касается Костромской области, больших провалов нет, но нет и больших прорывов. Ситников в желтой зоне, в самом низу. Играет здесь в первую очередь длительность нахождения на посту. В красной зоне у нас остается глава Дагестана Сергей Меликов, там большое количество внутренних проблем, а также глава Хакасии Валентин Коновалов», - отметил он.

А вот властям Оренбургской области удалость выйти из кризиса, добавил Минченко.

«Что касается Оренбургской области, там были проблемы, но провели неплохую антикризисную работу, в том числе, с участием федеральных властей. Кризис был, было большое недовольство из-за наводнений. Но выплаты и коммуникации помогли с избирателями договориться», - заключил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин ранее назвал «своим упущением» факт отсутствия женщин-губернаторов в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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