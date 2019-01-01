КПРФ выдвинула своих представителей на выборы почти во всех округах столицы

Представители КПРФ идут на выборы в Мосгордуму почти во всех округах столицы. Об этом рассказал лидер партии Геннадий Зюганов. Он отметил, что его однопартийцы сумели преодолеть основные предвыборные барьеры.

По словам Зюганова, к столичным выборам коммунисты отнеслись особым образом – сформулирована реальная программа, собрана сильная команда. Средний возраст кандидатов составляет 35-37 лет, они представляют все категории населения и профессии, уточняет АГН «Москва».

Как отметил лидер КПРФ, столица России развивается динамично, успешно, однако необходимо показать пример проведения выборов, полноформатного диалога с избирателями и выполнения их наказов.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября.

