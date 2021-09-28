КПРФ увеличит число исков к итогам электронного голосования в Москве

В КПРФ намерены увеличить до 29 число судебных исков к результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве. Об этом сообщает пресс-секретарь фракции КПРФ в Московской городской думе Никита Попов.

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«От партии отдельно будет 14 исков, где в каждом из них заинтересованным лицом будет кандидат по округу. Итого, 29 исков: 14 от кандидатов и 15 от КПРФ», - цитирует Попова ТАСС.

По словам Попова, кандидаты будут сами передавать иски в Пресненский суд. Партия будет указана в исках как заинтересованное лицо. Попов рассказал, что кандидаты во главе с руководителем юридической службы московского комитета КПРФ Николаем Геращенко направятся в суд утром в среду, 29 сентября.

Ранее во вторник в приёмную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова с проверкой пришли сотрудники полиции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудВыборыГолосованиеКПРФ
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