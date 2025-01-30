Финский залив предложили переименовать в Санкт-Петербургский

Название Финского залива следует сменить на Санкт-Петербургский. С таким предложением выступил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Яндекс» не стал менять название Мексиканского залива

На пресс-конференции в Москве он указал, что подобное решение несёт в себе историческую справедливость, а также соответствует текущим политическим реалиям

«Мы осваивали Финский залив с древнейших времён... Вообще-то крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург», - подчеркнул Мягков.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:РвиоПереименованиеСанкт-ПетербургРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры