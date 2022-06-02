КПРФ передаст Удальцовой депутатский мандат Рашкина

Партия КПРФ приняла решение передать мандат экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина, осужденного по делу о незаконной охоте, супруге координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко.

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«Было принято решение укрепить фракцию представителями "Левого фронта" и передать мандат Анастасии Удальцовой», — рассказал представитель КПРФ в беседе с РИА Новости.

Рашкин был признан виновным в убийстве лося в рамках незаконной охоты, депутата приговорили к трем годам лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу, в связи с этим Госдума досрочно лишила члена КПРФ депутатского мандата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыВалерий РашкинКПРФ
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