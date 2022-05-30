СМИ назвали кандидатов на думский мандат Рашкина

Согласно законодательству, лишившегося мандата депутата КПРФ могут заменить любым другим представителем списка политического объединения из той же региональной группы. Однако в партии отмечают, что передача мандата действующему депутату Мосгордумы может повлечь за собой потерю мандата в столичном парламенте.

Как отметил секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов, партия действительно рассматривает кандидатуры Удальцовой и Мызгина на получение думского мандата. Окончательное решение пока не принято.

Ранее Госдума досрочно лишила Рашкина мандата из-за обвинительного приговора в отношении парламентария по делу о незаконной охоте, сообщает РЕН ТВ. Калининский районный суд Саратовской области признал депутата виновным в убийстве лося в октябре прошлого года и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Саратовский областной суд 23 мая отклонил апелляцию Рашкина по делу о незаконной охоте, вердикт вступил в законную силу, пишет Газета.ру.

