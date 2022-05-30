СМИ назвали кандидатов на думский мандат Рашкина

Партия КПРФ может передать мандат экс-депутата Госдумы, лидера московских коммунистов Валерия Рашкина супруге лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасии Удальцовой или помощнику первого вице-спикера Госдумы, управделами горкома в столице Борису Мызгину. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник.

Отмечается, что кандидатуры Удальцовой и Мызгина рассматриваются как основные, решение о передаче мандата Рашкина примут на предстоящей неделе.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Согласно законодательству, лишившегося мандата депутата КПРФ могут заменить любым другим представителем списка политического объединения из той же региональной группы. Однако в партии отмечают, что передача мандата действующему депутату Мосгордумы может повлечь за собой потерю мандата в столичном парламенте.

Как отметил секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов, партия действительно рассматривает кандидатуры Удальцовой и Мызгина на получение думского мандата. Окончательное решение пока не принято.

Ранее Госдума досрочно лишила Рашкина мандата из-за обвинительного приговора в отношении парламентария по делу о незаконной охоте, сообщает РЕН ТВ. Калининский районный суд Саратовской области признал депутата виновным в убийстве лося в октябре прошлого года и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Саратовский областной суд 23 мая отклонил апелляцию Рашкина по делу о незаконной охоте, вердикт вступил в законную силу, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыКПРФГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры