СМИ назвали кандидатов на думский мандат Рашкина
Партия КПРФ может передать мандат экс-депутата Госдумы, лидера московских коммунистов Валерия Рашкина супруге лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасии Удальцовой или помощнику первого вице-спикера Госдумы, управделами горкома в столице Борису Мызгину. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник.
Отмечается, что кандидатуры Удальцовой и Мызгина рассматриваются как основные, решение о передаче мандата Рашкина примут на предстоящей неделе.
Согласно законодательству, лишившегося мандата депутата КПРФ могут заменить любым другим представителем списка политического объединения из той же региональной группы. Однако в партии отмечают, что передача мандата действующему депутату Мосгордумы может повлечь за собой потерю мандата в столичном парламенте.
Как отметил секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов, партия действительно рассматривает кандидатуры Удальцовой и Мызгина на получение думского мандата. Окончательное решение пока не принято.
Ранее Госдума досрочно лишила Рашкина мандата из-за обвинительного приговора в отношении парламентария по делу о незаконной охоте, сообщает РЕН ТВ. Калининский районный суд Саратовской области признал депутата виновным в убийстве лося в октябре прошлого года и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Саратовский областной суд 23 мая отклонил апелляцию Рашкина по делу о незаконной охоте, вердикт вступил в законную силу, пишет Газета.ру.
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