КПРФ отозвала кандидата в думу Владивостока из-за «невнятной позиции» о спецоперации

Партия КПРФ отозвала своего кандидата в депутаты думы Владивостока Павла Ижко, который «невнятно» выразил позицию политического объединения по российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, глава фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев.

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«Павел Ижко как кандидат в депутаты не смог внятно выразить позицию КПРФ по этому вопросу (военной операции РФ. — НСН), поэтому бюро крайкома посчитало нужным его отозвать. Не видим целесообразности его нахождения в думе, если он не может четко сформулировать и донести до избирателя позицию КПРФ по этому вопросу. А у нас она прямая и четкая - мы поддерживаем действия наших Вооруженных сил по денацификации Украины, демилитаризации», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Долгачев указал, что вопрос об исключении Ижко из КПРФ не рассматривался.

Председатель приморского избиркома Татьяна Гладких подтвердила, что в окружную комиссию поступил документ об отзыве кандидатуры Ижко, обращение будет рассмотрено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВладивостокКПРФ
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