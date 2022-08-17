КПРФ отозвала кандидата в думу Владивостока из-за «невнятной позиции» о спецоперации

«Павел Ижко как кандидат в депутаты не смог внятно выразить позицию КПРФ по этому вопросу (военной операции РФ. — НСН), поэтому бюро крайкома посчитало нужным его отозвать. Не видим целесообразности его нахождения в думе, если он не может четко сформулировать и донести до избирателя позицию КПРФ по этому вопросу. А у нас она прямая и четкая - мы поддерживаем действия наших Вооруженных сил по денацификации Украины, демилитаризации», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Долгачев указал, что вопрос об исключении Ижко из КПРФ не рассматривался.

Председатель приморского избиркома Татьяна Гладких подтвердила, что в окружную комиссию поступил документ об отзыве кандидатуры Ижко, обращение будет рассмотрено.

