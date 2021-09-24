КПРФ отказалась отменять акцию в Москве 25 сентября
Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что для встречи с депутатами нет необходимости в согласовании, достаточно только уведомления, сообщает РИА Новости.
По его словам, коммунисты, несмотря на предупреждения властей, не намерены отменять мероприятие 25 сентября, однако сократит его по времени и проведёт его с соблюденим всех мер профилактики коронавируса.
«У нас нет другого выхода... Я не думаю, что выгодно какое-то противостояние или что-то в этом роде и Москве... и силовым структурам, и политическим», - подчеркнул Кашин.
Ранее в мэрии Москвы отказали КПРФ в проведении акции на Пушкинской площади 25 сентября, предупредив, что её участники «могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке».
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