КПРФ отказали в проведении акции в центре Москвы из-за ковид-ограничений
Правительство Москвы отказало в проведении акции на Пушкинской площади, которую КПРФ планировало организовать 25 сентября. Как сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, это связано с действующими в городе ограничениями из-за коронавируса.
В частности, инициаторам акции предложили «воздержаться от её проведения». Также в мэрии напомнили, что если мероприятие всё же состоится, то его участники «могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке».
Ранее московские власти не согласовали проведение митингов 20, 21 и 25 сентября, заявки на которые были поданы КПРФ.
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