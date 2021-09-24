КПРФ отказали в проведении акции в центре Москвы из-за ковид-ограничений

Правительство Москвы отказало в проведении акции на Пушкинской площади, которую КПРФ планировало организовать 25 сентября. Как сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, это связано с действующими в городе ограничениями из-за коронавируса.

В частности, инициаторам акции предложили «воздержаться от её проведения». Также в мэрии напомнили, что если мероприятие всё же состоится, то его участники «могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке».

Ранее московские власти не согласовали проведение митингов 20, 21 и 25 сентября, заявки на которые были поданы КПРФ.