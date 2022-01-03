Козак 6 января встретится с коллегами из ФРГ и Франции по «нормандскому формату»

Переговоры пройдут в Москве, в них будут участвовать внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Отмечается, что Россия инициировала встречу.

При этом ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что советник Плётнер встретится с российским и французским коллегами, однако не назвал конкретную дату. Он напомнил, что кризис на юго-востоке Украины можно будет решить «лишь дипломатией».

В декабре президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали к возобновлению переговоров в «нормандском формате».

