Козак 6 января встретится с коллегами из ФРГ и Франции по «нормандскому формату»
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января проведет встречу с коллегами из ФРГ и Франции по «нормандскому формату». Об этом заявил ТАСС со ссылкой на источник в администрации.
Переговоры пройдут в Москве, в них будут участвовать внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Отмечается, что Россия инициировала встречу.
При этом ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что советник Плётнер встретится с российским и французским коллегами, однако не назвал конкретную дату. Он напомнил, что кризис на юго-востоке Украины можно будет решить «лишь дипломатией».
В декабре президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали к возобновлению переговоров в «нормандском формате».
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