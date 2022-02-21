Госдума может обсудить признание ДНР и ЛНР 22 февраля

На заседании в Госдуме во вторник, 22 февраля могут обсудить признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.

Ранее в понедельник главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать республики независимыми государствами.

Ранее эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», разошлись во мнениях о том, продержатся ли ДНР и ЛНР без российской военной помощи в случае нападении Украины.

